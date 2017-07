Denuncian tala ilegal y hurto de rollos en Abaí

Por Antonio Caballero, corresponsal

ABAÍ. Ever Ríos, poblador de la compañía San Miguel, jurisdicción de este distrito caazapeño, denunció la tala ilegal de rollos de madera de la propiedad de su madre, Carmen Teresa Sosa.

La denuncia fue radicada en la comisaría local, donde no le hicieron caso, y entonces recurrió a la fiscalía de San Juan Nepomuceno donde tampoco tuvo mucha esperanza de que se haga la intervención. Ríos acusó a una persona identificada como José Riveros, con domicilio en la zona urbana de la localidad.

El ciudadano relató que José Riveros cuenta con una propiedad de unas 100 hectáreas en la compañía San Miguel, donde se realiza continuamente la tala de rollos de madera. Los mismos son llevados para la venta hacia la ciudad de Caaguazú. “Actualmente, ya ingresan en nuestra propiedad, que linda con su tierra”, dijo el poblador.

Ríos manifestó que la denuncia correspondiente fue realizada en la comisaría de Abaí, pero no consiguió que se intervenga debido a que el mencionado José Riveros es un político colorado que milita en el movimiento de HC y tendría influencia sobre los uniformados. El poblador dijo que después de la denuncia hecha en la local policial el capataz de Riveros, Sinforiano Silvero, fue hasta la casa de su madre con el objetivo de “solucionar” el problema. “Por eso vine hasta la fiscalía de San Juan Nepomuceno para denunciar el hecho, donde no me dieron mucha esperanza”, afirmó.

El ingeniero César Florentín, de Instituto Forestal Nacional (Infona) dijo que en esa zona del distrito de Abai no hay fincas con autorización para la extracción de rollos de madera, por tanto la explotación sería ilegal.

Consultamos a José Riveros sobre la denuncia del poblador, y él negó ser el responsable de la tala ilegal de madera de su propiedad, y menos de su vecino. Dijo que él no es maderero y que va dejar que la justicia haga su trabajo para determinar la veracidad de la denuncia.

El fiscal de medio ambiente Erico Avalos dijo que la denuncia hecha en la fiscalía de San Juan Nepomuceno se le tiene que derivar hasta su unidad que se encuentra en Caazapá. Argumentó que él se encuentra de vacaciones, pero en la unidad hay otro fiscal que debe intervenir.