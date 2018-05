Temen pérdidas de empleo en Acepar

Representantes de la Coordinadora de Trabajadores de Acepar expresaron preocupación acerca del futuro de la planta, que lleva cinco meses parada. Temen que llegue un inversor sin capacidad económica y que reduzca personal.

La coordinadora, compuesta por la Asociación de Trabajadores y los sindicatos Sitrasa y Sitraosider, sentó postura sobre el posible acuerdo entre Acepar y la empresa del rubro acero Vemarcorp, asentada en Villa Hayes, que tiene intenciones de invertir en la acería.

Lucio Cardozo, Vicente Gaona, Enmanuel Ayala, Luis Ayala, Elvis González y Guillermo González estuvieron esta mañana en la redacción de ABC e hicieron referencia al temor de que el posible acuerdo que está en puerta no sea conveniente para los trabajadores.

Es que la coordinadora se pronuncia abiertamente a favor de otra empresa interesada en Acepar, la firma Henan Complant Mechanical & Electrical Equipment Group Co Ltd (HCME), de China Continental, y tajantemente en contra de Vemarcorp.

Ambas presentaron propuestas de inyección de capital en la acería, con miras a un futuro arrendamiento, pero mientras Vemarcorp se encuentra en nuestro país, HCME no tiene filial en todo el continente, sino sólo un representante en Bolivia, llamado Pavel Aracena Vargas.

Enmanuel Ayala reconoció que “mucho no sabemos” de la empresa china, pero resaltó que es la única que de forma insistente mostró interés y presentó propuesta de invertir US$ 109 millones en Acepar, lo que no sólo implicaría reactivar la producción, sino también diversificar los rubros. Mientras que Vemarcorp, cuyo CEO es Paulo Cardozo, hizo también una propuesta pero se desconocen los términos del documento.

“Queremos a esta fábrica que tiene proyecto a gran escala, para que tanto trabajadores como proveedores sean beneficiados. Ellos (los chinos) apuntan a exportar, inclusive”, dijo Ayala.

A su vez, Vicente Gaona indicó que el temor es la reducción de personal, en el caso de que lleguen a concretar negocio con Vemarcorp. Esta industria es de un rubro afín y tienen área de laminación en su fábrica, por lo que los trabajadores creen que un eventual acuerdo puede implicar la descontratación de decenas de funcionarios.

Según los datos, con la anterior arrendataria, la brasileña Vetorial, se había reducido aproximadamente de 800 a 550 la cantidad de funcionarios. Ahora temen que salgan otras 100 personas más.

Gaona indicó que si bien los funcionarios vienen percibiendo sus salarios pese al paro de la fábrica, a partir de la venta de chatarra de Acepar, no hay certeza de que este fin de mes cobren. Además, comentó que está pendiente el pago de indemnizaciones a los trabajadores por los cuatro años que trabajaron para Vetorial.

Precisamente, otro de las preocupaciones de la Coordinadora de Trabajadores es la empresa que tome las riendas de Acepar termine haciendo lo mismo que Vetorial, es decir, inclumplir términos de contrato de arrendamiento y no lograr la rentabilidad del a industria.

Al respecto, Luis Ayala indicó que varias personas que trabajaba en cargos gerenciales en Vetorial ahora están en Vemarcorp, como por ejemplo, el brasileño Ubiratán Cunha. Los datos indican que Vetorial arrendó la planta de Acepar desde 2014 hasta 2017 y a inicios de este 2018, firmó la rescisión con el interventor judicial de la acería, Ing. José Luis Vinader.

La brasileña abandonó nuestro país dejando millonarios “clavos”; a los carboneros les quedó debiendo unos US$ 3 millones; a distribuidores de varillas, US$ 5 millones; a la ANDE, US$ 1,5 millones y hasta a la misma acería por alquiler impago, US$ 6,5 millones.