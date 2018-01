Tibia respuesta de la SEAM

La Secretaría del Ambiente se pronunció al final del domingo sobre el robo masivo de las plantas de jakaré yrupé que aparecieron en Piquete Cue, Limpio. El organismo se limitó a instar a la no destrucción de las mismas.

ETIQUETAS

Luego del aluvión de críticas a los ciudadanos que de manera irresponsable arrancaron las plantas de su hábitad natural y el constante llamado a la intervención por parte de las autoridades, poco antes de la medianoche la Seam emitió un comunicado en el que insta a la no destrucción de las flores acuáticas.

En el informe institucional se remarca que es una especie amenazada con la extinción, por ende protegida por la Resolución SEAM No. 2242/06, y La Ley 96/92 «De Vida Silvestre» lo protege e insta a su conservación, también anunció medidas para fomentar la protección del sitio.

No obstante, el descargo de la SEAM no enfoca las posibles sanciones o denuncias contra quienes extrajeron las plantas, tampoco informa si habrá algún tipo de protección para evitar lo ocurrido entre el sábado y el domingo, salvo que toda extracción del medio natural es considerada una colecta ilegal porque no cuenta con ningún tipo de autorización controlando el uso del recurso silvestre”.

El inusual fenómeno despertó la admiración en muchos, pero también la irracionalidad en otros y prueba de ello fueron las numerosas imágenes de personas exhibiendo orgullosamente el resultado de su comportamiento en perjuicio del medio ambiente.

Aquellos que arrancaron las plantas afirmaron que lo hacían por supuestas virtudes medicinales.