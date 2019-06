Titular de la UIP minimiza impuestazo

Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), dijo que el aumento del impuesto al consumo selectivo es prudente y se preguntó en dónde está el impuestazo. Agregó además que la reforma tributaria tiene más beneficios que perjuicios.

Esta mañana el presidente de la República Mario Abdo Benítez se reunió en el Palacio de Gobierno con representantes de varios sectores empresariales e industriales y la ministra de Industria, Liz Cramer.

Tras el encuentro, habló sobre varios puntos Gustavo Volpe, titular de la UIP. En primer momento, comentó que llegaron a la reunión con la preocupación por el tema de los duty free en la frontera. Al respecto señaló que el mandatario nacional prometió que tomará una determinación tras el consenso con todos los sectores.

“El duty free es una herramienta que el Mercosur permite, pero nuestra preocupación es que de implementarse, como hay muy poca capacidad de control, eso permee a las ciudades donde estamos los empresarios que pagamos todos los impuestos”, explicó, por lo que sostuvo, que quedaron más tranquilos al respecto.

Por otra parte, habló sobre la reforma impositiva, dijo que desde el año pasado vienen trabajando en este proyecto y sostuvo que no se trata de un impuestazo.

“Algunos sectores hablan de impuestazo, yo quiero preguntar ¿de donde lo que viene el impuestazo? El planteamiento es que aumente el impuesto al consumo selectivo de acuerdo al impacto que tiene en la salud, en muchos casos. El aumento al impuesto selectivo se prevé aumentar en algo que es prudente, un aumento del 20% del tope impositivo no es una cuestión que nos va a fundir”, enfatizó.

“La preocupación general de los sectores que tienen la competencia desleal del contrabando, que ingresa desde Brasil y Argentina, pero hay voluntad de detener ese contrabando, además que eso va a depender exclusivamente de Hacienda; no es que porque hay un incremento en el tope del 20% eso automáticamente va a ser transferido, el estado de la economía es lo que va a demostrar en la práctica si se pueda aumentar o no el impuesto”, referenció.

No obstante, al ser consultado si el impuesto a la exportación perjudicaría a la industria aceitera, dio a entender que sí. “Voy a hablar como presidente de la UIP ahora. Si queremos desarrollar la industria, no podemos cargarle de impuesto a la exportación, hay una ley que ampara esa decisión. Nuestro país, teniendo en cuenta la enorme cantidad de energía eléctrica y toda la gente que no tiene trabajo, debe apostar al desarrollo industrial”, alegó.

Por lo tanto, acotó que ese artículo que contempla la no devolución del IVA al sector de productores de óleo, poco favor le hace en el factor de premiar a la producción en el sector industrial. Puntualizó que esto se puede modificar todavía en Diputados y argumentó que no hubo un acuerdo entre los sectores sobre este aspecto, por lo que se deberá desempatar por las autoridades.

“En cualquier reforma tributaria siempre, están los sectores en desacuerdo con todo lo que se modifica. Acá lo que se tiene que mirar es en líneas generales, en líneas generales esto tiene más beneficios que perjuicios. Definitivamente creo que tenemos que hacer un país formal y hay que reconocer que aunque haya despilfarros, hay sectores que necesitan como la salud y la educación", concluyó.