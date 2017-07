Velada amenaza argentina por el tema Afidis

Supuestos importadores, exportadores y despachantes argentinos realizaron una velada amenaza de bloqueo de los envíos de banana y piña paraguayas, nota mediante, por restricciones al ingreso del tomate del vecino país.

ETIQUETAS

En el escrito, firmado por 14 comerciantes de Clorinda, se reclama al secretario de Estado paraguayo la “flexibilización” en la obtención de la Afidis (Acreditación Fitosanitaria de Importación) por parte de los importadores paraguayos.

Señala que se trata de una medida extra arancelaria, otorgada por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilla (Senave), para la protección de la producción nacional; sin embargo, para la entrada de banana y piña paraguayas al mercado argentino se otorgan sin cantidad límite y por periodos de dos meses.

Advierte que el vecino país también produce dichas frutas, justamente en la provincia de Formosa, y no se restringe el ingreso de dichos productos. “Cabe destacar que los colegas importadores y despachantes del vecino país (es decir, de Paraguay) están solidarizados en el tema, ya que la producción nacional no abastece el cupo acordado y no satisfacen al consumidor”, señala.

Asegura que el producto importado no es competencia para el nacional, ya que influyen el flete y los costos que implica dicho producto en frontera para su exportación e importación (honorarios y gastos de los agentes intervinientes), así como la clase del producto como el tomate liso, que “se consigue muy poco” en Paraguay.