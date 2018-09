Villamayor no tiene problema de que Stroessner sea repatriado

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, aseguró no tener problemas en que repatrien los restos del dictador Alfredo Stroessner. Sin embargo, aseguró que fue un dictador y que “no participaría ni medio minuto en un gobierno dictatorial”.

Esta mañana, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, fue abordado sobre la posibilidad de repatriar los restos del dictador Alfredo Stroessner, a lo que respondió en un primer momento que es un tema que se viene tratando desde el ‘91.

Lea más: A las 10 falleció el ex dictador Alfredo Stroessner

“Yo no soy dueño de decidir eso, me parece que todo el mundo tiene derecho a una reivindicación. Yo no estoy de acuerdo con la dictadura y no estoy de acuerdo con la violación de los derechos humanos en ningún caso (...) Para mí, sencillamente, no es un valor a seguir. En estos momentos solo es el cadáver de una persona”, agregó.

Nota relacionada: Stroessner habría entrado en un cuadro irreversible de muerte

Al ser consultado si lo considera un dictador, contestó que efectivamente lo fue. “Yo no tengo problemas en que lo repatrien por eso, sigo sosteniendo que es un dictador y yo no participaría ni medio minuto en un gobierno dictatorial”, subrayó.

Lea también: Repatriarán los restos de Stroessner

En materia de seguridad también afirmó que no se justifica el abuso de poder para controlar los desbordes sociales. “Hay gente que reivindica la dictadura y la violencia como método de combatir al violencia. Al mismo tiempo, nos dicen que los mejores países en materia de seguridad nunca tuvieron dictaduras”, referenció.

Nota relacionada: Rechazan pretensión de repatriar restos de Stroessner