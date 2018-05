Votos para Cartes, “sí o sí”

La senadora Desirée Masi, del PDP, sostuvo que hasta el momento, según sus sondeos, los cartistas no reúnen los votos para lograr el quórum y aceptar la renuncia de Cartes. Admitió, sin embargo, que “están en plan de conseguir sí o sí” los votos.

ETIQUETAS

“Yo espero todo del presidente Cartes. Escucho conversaciones de algunos de ellos (operadores) y dicen que están en planes de conseguir sí o sí, de cualquier forma”, señaló la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), sobre la aparente falta de votos para la sesión de mañana en que senadores deben tratar la renuncia de Horacio Cartes.

Agregó que ayer a las 23:00 hizo sus últimas llamadas y llegó a la conclusión de que los cartistas sólo cuentan con 20 legisladores a favor, siendo que 23 son los necesarios. “Para nosotros, después de chequear, hablar con todos, lo más probable es que -estoy casi segura- no van a tener quórum. Vamos a ver si mañana cumplen con su palabra”.

Sobre algunas versiones de que la renuncia de Cartes iría al archivo, aclaró que no será así, ya que si no reúnen los votos, ni siquiera habría quórum y, por ende, no se podría dar entrada a la nota.

Lea más: Otra fuga para Cartes

Siguiendo con sus averiguaciones, señaló que intentó hablar con el suplente del senador Luis Castiglioni, Paniagua, pero no lo consiguió, aunque señaló que Paniagua se plegaría a dejar sin quorum la sesión de mañana. “Yo sé que están operando muy fuerte los de Añeteté. Los que dieron su palabra no creo que cambien. Salvo Calé, Beto y Bacchetta, el resto se plantó”, remarcó.

Refirió que hay varios senadores que viajarán esta semana y no descartó -al serle planteada- la posibilidad de que los cartistas tengan intenciones de orquestar un plan para aceptar la renuncia mientras no se encuentren el presidente del Congreso, Fernando Lugo, y el vicepresidente primero, Óscar Salomón, ya que Blas Llano quedaría como titular interino.

Lea más: Colorado Añetete libera votos