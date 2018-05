Planean reparar otros 272 locales escolares

El ministro de educación Raúl Aguilera informó que el MEC se encuentra elaborando el pliego de bases y condiciones para la convocatoria a licitación de 272 instituciones educativas que están en estado crítico.

ETIQUETAS

El MEC cuenta con US$ 22.662.351 otorgados por el Fondo para la Excelencia de la Educación que serán invertidos en 272 instituciones en estado crítico, sin ninguna fuente de financiamiento.



El ministro Raúl Aguilera quiere dejar la convocatoria a licitación lista para las próximas autoridades, y anunció que el llamado será orientado para las nuevas tecnologías de construcción como las aulas prefabricadas.



“La característica de esta convocatoria es que queremos incorporar nuevas tecnologías, que en muchos casos serán más económicas porque el gran problema que tuvimos con las obras 676 es que en muchos lugares hubo problemas de logística y provisión de insumos”, refirió el ministro.



En los criterios de selección de las 272 instituciones educativas a ser beneficiadas con la intervención edilicia se tiene en cuenta que sean locales escolares del sector oficial que no hayan sido beneficiados por los recursos financieros transferidos a las municipalidades y gobernaciones a través de Fonacide.



Los establecimientos educativos también deben poseer título de propiedad a favor del MEC y contar con más de 25 estudiantes matriculados.



Si bien señalan que el criterio de selección es flexible y no se aplicará a los establecimientos educativos que ofrecen la educación escolar indígena, también realizarán un proceso de validación in situ para identificar locales escolares que no cumplen los criterios establecidos y se procederá a su reemplazo respetando los criterios de selección de instituciones educativas elegibles.



El monto total de inversión para los 272 es de relevamiento tercerizado G. 5.460.000.000; construcción G. 109.200.000.000; y fiscalización G. 4.368.000.000. Totaliza una inversión de G. 119.028.000.000 (US$ 21.641.455). Los recursos disponibles a ser destinados a equipamientos ascienden a G. 5.614.929.843 (US$ 1.020.896).



Escuelas prefabricadas



Desde el año 2016 en el MEC se habla de incorporar estas tecnologías a las construcciones escolares pero se sigue postergando su implementación.



Existe una fuerte crítica por parte de los proveedores de insumos para construcciones tradicionales, que ven en la adopción de estas tecnologías como competidores a los que no podrán superar.



Efectivamente las aulas prefabricadas en hormigón PVC no necesita pintura en 30 años, y se construyen en menos de 10 días. Las mismas se componen de perfiles ligeros y modulares de PVC y de montajes simples.



El sistema se llena con hormigón y acero, resultando en un producto de alta resistencia y con muchas cualidades constructivas, además de ser ignífugo y mantener temperaturas de hasta 10 grados más bajas que el ambiente exterior en días cálidos y en días frescos conserva las aulas 10 grados más cálidas. Igualmente son construcciones más baratas y fáciles de mantener.