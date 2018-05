Ahora podés ver pelis nacionales escondidas en Youtube; ¿qué esperás?

Si ya terminaste tus series favoritas en Netflix y no sabés qué ver ahora, podrías echar un vistazo a las películas paraguayas escondidas en Youtube, meterte en la cama y hacer una maratón con todas las entretenidas cintas producidas por compatriotas.

Nuestro cine mostró al mundo las maravillas de las que es capaz y ha ganado múltiples reconocimientos internacionales. Ciertamente, luego del estreno de 7 Cajas, las películas paraguayas comenzaron a interesar a más personas. En los colegios, en las oficinas, en las peñas y hasta en las mesas familiares, este filme era tema de conversación y, rápidamente, el “corré, Víctor” se convirtió en una frase comodín que se usaba en casi cualquier situación.

No obstante, esta no fue la primera ni la última película que germinó en suelo guaraní, ya que hay muchos otros filmes que no son tan reconocidos. Es imposible no mencionar los largometrajes estrenados en los últimos años: “Los buscadores” y “Las herederas”. Estas cintas también fueron motivo de orgullo para los compatriotas, pues resultaron ganadoras de premios en el ámbito internacional.

Tal vez, el cine nacional no tenga tantas películas como Hollywood o, usando un ejemplo más cercano, como Argentina, pero sí hay varias cintas independientes que te van a sorprender a tal punto que te preguntarás por qué no están en exhibición en los lugares más conocidos. ¿Será porque nunca apostamos por lo que nace en nuestro país?

En la plataforma Youtube hay películas paraguayas para todos los gustos: es posible encontrar desde filmes de terror hasta cintas policíacas. Las hamacas de tela, los buses viejos, el tereré y los oficiales dormilones, así como muchas otras cosas que identifican a los compatriotas, hacen que te sientas aún más en contacto con la historia que se desarrolla en las diferentes cintas.

Los sucesos que marcaron la historia de nuestro país no podían faltar. “Libertad, la lucha por la justicia” es un filme que narra los sucesos de la revolución de mayo en el cual podemos ver al grupo de próceres que consiguieron nuestra Independencia en los rostros de actores muy conocidos.

Por otra parte, en una cinta menos conocida, llamada “La cárcel de barrio”, estrenada en 2016, se desarrolla la historia de un miembro del Comité de Búsqueda de Personas, quien averigua desesperadamente dónde está el cadáver de su abuelo, muerto durante la dictadura stronista. Tras una serie de eventos, el joven da con la casa en la que vive un ex oficial fanático del dictador, quien pretendía instalar de nuevo el terror, de modo a poder seguir torturando a las personas.

A pesar del poco apoyo económico, es un orgullo ver que manos paraguayas pueden producir joyas cinematográficas y destacarse en el exterior. Así que, la próxima vez que te quedes sin contenido, podés entrar a Youtube y disfrutar de los filmes nacionales.

Por Belén Cuevas (16 años)