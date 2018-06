¿Cambiar de carrera o terminarla? La duda de quienes eligieron mal su profesión

Estás en el tercer año de medicina, pero te das cuenta de que, en realidad, te gustan las bellas artes. Muchos jóvenes abandonan sus carreras porque no llenan sus expectativas, mientras que otros deciden terminarlas para que no sea “tiempo desperdiciado”.

Terminaste el cole y, durante toda tu vida, esperaste que ese día llegara para poder estudiar la carrera que tanto anhelabas. Desde chiquito tenías claro que querías ser médico y así dedicar tus días a salvar vidas y averiguaste cuál era la mejor universidad para cumplir tus sueños.

Ya estás en los primeros semestres y todo va genial, te encantan las materias y los contenidos de la malla curricular. Los profes dan muchas tareas, pero con gusto las hacés porque sabés que, tarde o temprano, te ayudarán a ser un mejor profesional. Llegaste al tercer año y notás que no todo es color de rosa; sabías que no iba a ser fácil, pero se está volviendo imposible aguantar las clases, estudiar y rendir los exámenes. El estrés de no saber qué hacer, conociendo el esfuerzo que hicieron tus papás para que puedas estudiar, lo hace aún más complicado.

Terminás el tercero a duras penas y te das cuenta de que no es lo que esperabas ni lo que querés hacer para vivir, pero estás a mitad de la carrera y no sabés si abandonar o seguir. El miedo a lo que dirán tus papás y compañeros hace que no quieras pensar en las consecuencias de tu posible decisión.

Después de tanto pensar y amargarte los días en las clases prácticas y pasantías, tomás la decisión de cambiar definitivamente de carrera. Al final, te das cuenta de que el sueño de recibirse a los 24 se va a postergar, pero es mejor egresar a los 28 con la profesión que más te gusta.

Algunos estudiantes se dan cuenta de que la carrera que eligieron no es lo que esperaban en los primeros meses, otros a mitad de camino. Aunque no lo parezca, es muy común el cambio de profesión, ya sea por motivos económicos o personales.

Tranquilo, no te desesperes, un error lo comete cualquiera. Ahora es momento de tomar una decisión y tratar de que sea la correcta. No tengas miedo, es mejor dejar algo que no te gusta a seguir con ello y ser un profesional amargado que no está satisfecho con lo que hace.

Muchas personas prefieren culminar la carrera para que no sea “un tiempo perdido” y terminan ejerciendo la profesión de mala manera. No te conviertas en un empleado amargado que hace todo con desgana y cara larga; si no te gusta lo que realizás, no lo hagas. Dedicate a algo que te dé satisfacción y orgullo.

Por Divina Alarcón (18 años)