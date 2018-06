Con este frío, cuidate de la influenza y no te olvides de vacunarte a tiempo

Nuestro país está pasando por unos cambios climáticos constantes: si ayer hacía 30ºC, hoy 10, así todos los días. Enfermedades respiratorias como la influenza aparecen con más frecuencia cuando llega el frío, es por eso que nos debemos cuidar.

La influenza nos está afectando mucho, día a día podemos ver casos de personas en grave estado o hasta gente fallecida a causa de esta enfermedad. Son muchos los cuidados que debemos tener en cuenta para que no seamos blanco fácil del virus.

Lo primordial es vacunarse, no cuesta nada y solo consiste en sentir el piquete de un mosquito, como dicen las enfermeras. Una vez aplicado el inyectable, todo se hace mucho más fácil y tu cuerpo está protegido.

Pero cuidado, si te sentís con fiebre, no es recomendable que te vacunes, puede hacerte peor. Hay más medidas de precaución por tomar: abrigarse bien al dejar la casa, no salir a la intemperie en mangas cortas, aunque haga calor al comienzo del día, tener siempre un abrigo preparado, por las dudas.

Evitá todo contacto directo con una persona infectada, no olvides lavarte las manos con agua y jabón, esto ayudará a evitar los gérmenes, es mejor prevenir cualquier problema antes de que suceda.

Es importante que realices una actividad física; ejercitar tu cuerpo te ayuda muchísimo y te mantiene fuerte para evitar cualquier virus que esté en el aire. Dormir bien es bastante requerido, necesitás siempre un buen descanso para empezar el día; también se recomienda tratar de evitar el estrés en lo posible.

Alimentate bien, consumí lo que sea nutritivo y aumente tus defensas, así tenés menos riesgo de contraer influenza u otras enfermedades. No olvides tomar agua, es vital para nuestra salud, el famoso “dos litros al día” no es una simple frase. Si tenés abuelos o gente mayor viviendo contigo, cuidalos a capa y espada; no te olvides de recordar a tus seres queridos que se deben vacunar.

No solo los adultos mayores tienen más riesgo de contraer influenza, también los niños pequeños, cuidá del hermanito o sobrinito que tengas en la familia. Es necesario visitar al médico al encontrar cualquier anomalía de salud, mientras antes se trate, mejor.

En el peor de los casos, si ya estás infectado, acordate de tomar las medidas necesarias para no contagiar a nadie: cubrirse con el brazo al toser, lavarse frecuentemente las manos o usar tapaboca. Cuidate a vos mismo y protegé a tus seres queridos, prevení la influenza y seguí siempre las indicaciones de los médicos para mantenerte sano.

Diego Benítez (18 años)