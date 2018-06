Con peinados y cortes llamativos, la moda y el arte aterrizan en el cabello

Una estrella o un laberinto, ¿qué diseño deseás para tu próximo look? Actualmente, las personas se ingenian para crear originales peinados que se vuelven tendencias; además, los famosos son grandes figuras que cada vez sorprenden más con sus estilos.

La libertad de expresión, al parecer, no tiene límites. Normalmente, los gustos de las personas se ven reflejados en la vestimenta, pero ahora existen diversas formas de hacer que estallen las distinciones de tu estilo único para mostrar las características de tu personalidad.

Según algunos jóvenes, los tatuajes y los tintes de cabello son formas de impregnar o cambiar algo en el cuerpo para llegar a la apariencia que les resulte agradable o, sencillamente, sea de pleno gusto. Ahora, las figuras diseñadas en la cabeza como estrellas, rayas, tribales e infinidad de dibujos son la sensación para muchos chicos.

Con una navaja especial para dibujar en el cabello y bastante creatividad, los estilistas van trazando diseños atractivos para los jóvenes, una tarea que ya es considerada como un arte. Por ejemplo, muchas chicas deciden hacerse el nuevo corte que consiste en rapar una parte del cabello y realizar un dibujo, un poco escondido, debajo del cuello que, al hacerse un rodete, es muy vistoso.

Algunos famosos han puesto varios estilos a la moda; por ejemplo, ¿cómo olvidar el look de Neymar de unos años atrás? El jugador se había cortado el cabello de una forma muy peculiar y, en ese tiempo, no había paraguayito sin dicho peinado; hasta los más pequeñitos andaban luciendo ese look denominado “peinado tupanói” por la gente.

Las trenzas de Ozuna y el peinado parecido a un laberinto de Bud Bunny causaron furor en su momento. Además, estos cantantes de trap y reguetón fueron el blanco perfecto para la creación de memes, en donde se hacían comparaciones graciosas, que se viralizaron en las redes sociales.

Entre algunas de las personas con peinados y cortes muy famosos, están las actrices como Kristen Steweart y Cara Delevingne que se unieron a Miley Cyrus y Katy Perry a la tendencia de cortarse el pelo cortito que, en efecto, ocuparon un lugar importante en la moda de los últimos años.

Veremos si, con el tiempo, vienen nuevos looks y tendencias llamativamente originales. Tal vez, Neymar muestre algo nuevo como el criticado peinado con el que salió a la cancha, en el Mundial de Rusia, o quizás alguna modelo, cantante u otro personaje imponga un estilo moderno. ¡Ojo!, porque podés ser vos el que invente un corte original.

Andrea Parra (18 años)