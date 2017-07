Con un corazón trasplantado, una joven gana medalla de oro en golf

Ejemplo de superación y de no dejarse vencer por el peligro de muerte es Tatiana Benítez (16), quien a sus seis años de edad fue sometida a un trasplante de corazón. La joven ganó la medalla de oro en golf de los Juegos Mundiales de Trasplantados.

Es la primera vez que una deportista paraguaya representa al país en los Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados. Tatiana compitió en la categoría de Damas Individual de 18 hasta 29 años, gracias a una cláusula en el reglamento que permitió su participación a pesar de tener solo 16 años. De entre 160 participantes de 40 países, la joven conquistó la medalla de oro en el torneo.

“Fue un orgullo representar a mi país en este Mundial y estoy muy emocionada. Cumplo mis sueños gracias al gesto de amor de una familia que decidió donar el corazón de su hija, a quien considero mi ángel”, expresa Tatiana.

Anteriormente se consideraba que la expectativa de vida de los trasplantados era menor a diez años, pero una década después de su trasplante la joven Tati se posiciona como la número uno en golf y demuestra que no existen impedimentos físicos para llegar a la meta.

“Querer es poder, creo en eso. Yo salí viva del trasplante y quise que mis sueños se hicieran realidad. Nunca me rendí, siempre luché por mi vida. Si pude contra la muerte, por qué no iba a poder traer una medalla para mi país”, afirma la deportista. Además, asegura que seguirá entrenando duro para llegar a ser una profesional.

Tatiana confiesa que descubrió su pasión por el deporte cuando se encontraba internada. “Después del trasplante el celular de mi mamá tenía la viborita y otro juego de golf. El primero me cansó y, como el otro me llamaba la atención, probé y me gustó; desde que salí del hospital lo único que quería era ir a un campo de golf y jugar”, agrega.

Actualmente, para seguir fomentando el deporte y la donación de órganos, Tatiana lanzó una actividad denominada “San Lorenzo corre” en conjunto con la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de la ciudad. Dicho evento se realizará el 13 de agosto y la invitación está hecha a todas las personas trasplantadas y donantes que quieran participar en las corridas y en ciclismo.

Tatiana alienta a las personas a que se concienticen sobre la importancia de donar órganos y a quienes están en la espera les anima a que mantengan la esperanza. "Yo dije: 'No voy a perder la fe' y me di cuenta de que cuando uno lucha por su sueño, lo consigue", finaliza la joven.

Por Romina Ferreira (18 años)