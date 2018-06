Cuidacoches, supuestos “dueños” de las calles cobran altas tarifas a conductores

¿Por qué pagar a un extraño por un servicio no solicitado, cuando el Gobierno debería ser el responsable de nuestra seguridad y comodidad? Los ciudadanos acceden a un servicio improvisado e irregular de los cuidacoches, pagando remuneraciones excesivas.

Si bien la mayoría de los cuidacoches son personas pobres, sin trabajo ni sustento y con poca planificación familiar, varios de ellos, con el objetivo o no de causar lástima, andan “facturando” y, prácticamente, adueñándose de los diversos espacios de la vía pública.

Al querer un automovilista estacionar su vehículo al borde del asfaltado, inmediatamente, se le acerca un cuidacoche a ofrecerle un servicio informal, el de “cuidar” el auto. Los antecedentes de ese extraño con el paño en la mano no le favorece mucho al conductor, ya que, en varias ocasiones, rayaron e, inclusive, robaron los objetos de valor que se encontraban dentro de su rodado.

Muchas personas confían en la labor de los cuidacoches mientras que otras no y prefieren esperar a que concluya de buena forma el servicio “preventivo”, para brindarles la pequeña propina o colaboración.

Tal vez existan dos tipos de cuidacoches en cuanto a sus cobros: El que pide una propina a voluntad del cliente y el que tiene su precio fijo, que va de G. 10.000 a G. 20.000. Pero cuidado, en caso de ser un evento de alta envergadura, como un concierto o un partido de fútbol importante, los costos alcanzan fácilmente los G. 40.000 o G. 50.000.

Días atrás, se descubrió que varios cuidacoches alquilan y hasta venden “sus espacios” en el microcentro. Es increíble, porque los mismos no pagan ningún tipo de tasa o patente a los municipios estatales para, prácticamente, adueñarse de la vía pública.

Quizás, si nos pusiéramos por un momento en el zapato de un cuidacoche, el día a día posiblemente no sea muy alentador: depender de lo que la gente te dé cómo propina no ha de ser para nada solvente. Sin embargo, también están los que hacen de las suyas, consiguiendo lugares de estacionamientos bastante privilegiados, para así elevar sus precios.

El argumento que esgrimen varios de ellos es: “ndaipori trabajo” o “ñande mboriahu, ha la gobierno ndopenai ñanderehe”. Tengan razón o no, eso no les da el derecho de imponer un servicio ilegal a los ciudadanos, encima, afectando a más de uno al no quedar satisfechos con el pago.

La pregunta que todos nos hacemos es: ¿Por qué pagar a extraños por cuidar nuestro rodado, cuando el Gobierno debería ser el encargado de velar por nuestra seguridad? Si los principales responsables no quieren desamparar a los cuidacoches que, al menos, los capaciten para evitar situaciones desagradables como reacciones indebidas o excesivos precios por parte de estos trabajadores callejeros.

Por Ricardo Núñez (19 años)