"Depende de vos nomás", la frase característica de las personas indecisas

Pasar horas tratando de tomar una decisión, aparentemente fácil, es algo común para los indecisos. Esta actitud, además de mostrar una personalidad influenciable, constituye una de las causas que llevan a dejar que las elecciones dependan de los demás.

Todos, en algún momento, se enfrentaron a decisiones difíciles de tomar y sintieron la desesperación de no saber por qué camino optar. Sin embargo, hay personas que viven esta situación cada día.

"No puedo decidir entre una porción de chipa guasu y una empanada, no sé qué comer", esta parece una situación fácil de solucionar; por el contrario, para muchos, dicha cuestión desencadena una serie de pensamientos que no llevan a ningún lado. De esta forma, las personas indecisas se complican la existencia, incluso, con las cosas más insignificantes.

Seguramente, conocés alguna persona que, al ir a comprar zapatos, se queda mirando dos opciones de calzados durante varios minutos para terminar preguntando a su acompañante cuál elegiría. Así también, tanto hombres como mujeres, cuando se prueban ropas antes de salir a algún lugar, suelen enviar fotos a sus mejores amigos porque, de lo contrario, no sabrían qué prenda llevar.

Muchas veces, esta incapacidad de elegir rápidamente se convierte en un perjuicio, pues las personas dejan que sus elecciones dependan de la voluntad de terceros. Por ejemplo, si un niño que está mal académicamente le pregunta a su amigo: “¿Decís que tengo que estudiar para el examen de mañana?” y el mismo le responde que no, probablemente, el chico indeciso repruebe debido a la opinión de un compañerito.

No poder tomar una decisión es signo de inseguridad; a veces, las personas experimentan estas dudas hasta en el momento de hacer cálculos, pues, por ejemplo, conocen la forma correcta de hacer una ecuación, pero al no tener confianza en sí mismas, optan por realizarla de otra manera. Así es como el miedo a adoptar una mala elección lleva a una equivocación.

Otro aspecto negativo de la indecisión es que, como diría el Chavo del 8, las personas no tienen paciencia, ya que quedarse parado esperando a que alguien elija el color de ropa que quiere comprar, resulta una experiencia agotadora y una pérdida de tiempo. A pesar de eso, los inseguros no tienen la culpa de las incógnitas que surgen en sus mentes y desearían que estas desaparecieran.

Las dudas no son buenas compañeras, pues la vida está compuesta por las decisiones que tomamos cada minuto y si uno se atasca, ante una situación pequeña, las elecciones importantes serán un verdadero calvario. Así que, podés vivir dejando que los demás resuelvan tus inquietudes por culpa de tu inseguridad o tenés la oportunidad de comenzar a valerte de tu propio juicio. “Depende de vos nomás”.

Por Belén Cuevas (16 años)