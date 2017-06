Ejercé tu derecho al voto; no te quedes quejándote al santo cohete

Muchas personas dicen que votar es inútil, ya sea porque ningún candidato vale la pena o debido a que los resultados ya están “cocinados”. Pero, cuando las cosas van mal, ¿tiene derecho a reclamar alguien que ni siquiera participó en las elecciones?

El voto es un instrumento que da poder de decisión a la ciudadanía. El día de las elecciones es la ocasión en la que las personas se hacen responsables, en parte, del rumbo que tomará el país.

Muchos dicen que la votación es un acto que no tiene sentido, pues siempre ganan los candidatos que poseen poder económico o vínculos políticos. Aquellos incrédulos se quedan en sus casas el día de los comicios, sin darse cuenta de que con esta acción ya están marcando una tendencia: el conformismo, la creencia de que nada cambiará, por lo que ni siquiera vale la pena tratar de decidir el futuro y luchar por los ideales.

La gente que se considera “crítica” y “pensante” es la que no se va a votar porque ya tiene cierta idea de cómo saldrán los resultados. Ahora bien, cuando las cosas marchan mal en la administración gubernamental, ¿qué derecho de protesta tiene alguien que ni siquiera se tomó el “trabajo” de ir a las urnas?

Hombres y mujeres, mayores de 18 años, deberían echar una mirada a las noticias, conocer a los que desean pugnar por el cargo de intendente, gobernador, diputado, senador o presidente y formarse una propia opinión sobre cada uno de ellos. Finalmente, en el día de las votaciones, estos ciudadanos deben elegir a aquellos que consideren aptos para ocupar los cargos públicos, a pesar de que las cuestionadas “listas sábanas” hacen casi imposible cumplir este ideal.

Los jóvenes que cuentan con 18 años se ven beneficiados con el padrón automático; de todas formas, deben acceder al portal digital del Registro Cívico Permanente (www.tsje.gov.py) para verificar sus datos y saber cuál es su local de votación. En caso de que la dirección del domicilio ya no sea la misma, tienen hasta el 30 de junio para ir hasta las oficinas regionales y actualizar la información. Asimismo, los que aún no figuran en el padrón electoral no tienen que pensar dos veces antes de ir a inscribirse a fin de oficializar su derecho al voto.

Toda acción tiene su reacción. Ejercé tu derecho al voto para ser un contrapeso de los hechos lamentables, como la compra de cédulas y de votos por cien mil'i. El sufragio es tu forma de iniciar un cambio, demostrando que tenés ganas de luchar por vivir en un país mejor.

Por Viviana Cáceres (19 años)