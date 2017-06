Muchos jóvenes están dejando de hablar en guaraní; las frases "ha upéi” y “maitei" van siendo reemplazadas por vocablos “más cool”. La mayoría prefiere hablar español e inglés antes que nuestro idioma nativo, que nos hace diferentes al resto del mundo.

El guaraní es uno de los tesoros más bellos que tiene nuestra sociedad; lastimosamente, este idioma no es muy hablado por los jóvenes. “Para qué hablar o escribir esta lengua si no me va a servir luego”, es la reacción de muchas personas a las que no les parece necesario aprender tal idioma. Es muy raro ver que los amigos o las parejas se digan “rohayhu hetaiterei”; más bien se expresan diciendo “I love you, baby”. Parece que estas palabras en inglés tienen más riquezas y son más cool para la onda juvenil, despreciando muchas veces la lengua nativa.

El conocimiento del guaraní es imprescindible en la vida de los paraguayos y, más aún, en su formación académica. Por ejemplo, si estudiás medicina, para relacionarte y entender a tus pacientes del interior, tenés que dominar este idioma, pues ellos se manejan casi exclusivamente en guaraní y si vos, como profesional, no sabés ni entendés nuestra lengua nativa, será muy difícil o imposible la relación médico-paciente.

Debemos ponernos a pensar sobre la importancia de nuestro idioma en la carrera profesional que deseamos seguir como, por ejemplo, ingeniería, pues para comunicarte con tus albañiles tenés que saber hablar guaraní. También, si estudiás periodismo, no podés desconocer la lengua vernácula porque, como comunicador, tu obligación es relacionarte con las diferentes clases sociales que, mayoritariamente, hablan en guaraní.

Si es tan necesario hablar el castellano, ¿por qué no el guaraní? Esta lengua nos identifica como paraguayos y nos enaltece en otros países. El grado de desinterés de los jóvenes por el idioma es cada vez mayor, por lo que esta lengua está en un lento proceso de extinción.

El idioma guaraní, un tesoro para nuestro país, debe ser de interés para todos, tanto en el habla como en la escritura; sabemos que es difícil como las demás lenguas, pero para eso debemos aprender todas sus reglas, así como estudiamos los demás idiomas. Aquello que nos hace diferentes al resto del mundo, eso es únicamente el guaraní.

Los jóvenes tienen que hacer algo para rescatar uno de los más preciados tesoros de nuestra nación. No dejes que las burlas de los que no desean hablarlo te hagan dejar de lado esta lengua; demostrá que amás el dulce idioma guaraní. Animate y decile a tu novio o amigo: “Rohayhu hetaiterei”.

Ani jaheja tapykuépe ko ñe'ẽ porãite asy ha'éva ñande mba'e teete.

Por Mónica Rodríguez (18 años)