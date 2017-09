El ser humano puede hacer que disminuya la contaminación cambiando sus hábitos

El planeta se deteriora y esto enferma a sus habitantes; la naturaleza protesta por medio de las catástrofes. Los problemas ambientales pueden ser solucionados; para ello, todas las personas deben ayudar a crear un entorno limpio y saludable.

La naturaleza brinda al hombre un lugar donde vivir y este le paga muy mal. Plantas, animales, agua y suelo son elementos sobre los cuales el ser humano tiene dominio; además de tener poder sobre estos recursos, los seres humanos están obligados a cuidar el medio ambiente.

Es fácil adquirir información sobre lo que se debe hacer para mejorar el medio ambiente; el problema radica en la escasez de personas interesadas en esta necesaria labor. Los sonidos muy fuertes, por ejemplo, son una forma de polución sonora, pero los ciudadanos no se disponen a cambiar estos hábitos.

La tala de árboles y la contaminación del agua perjudican tanto a la salud humana como a la naturaleza; las personas sufren las consecuencias de dichas prácticas, pero continúan con ellas. Destruir el propio hábitat no es un acto inteligente, pues implica el deterioro de la calidad de vida de la población.

Los municipios tienen leyes cuyo objetivo es suprimir basuras en la vía pública, pero la realidad es que los desechos se acumulan en las aceras, en alcantarillas y hasta en los baches. Aunque los organismos encargados no se ocupen correctamente del aseo de las ciudades, los pobladores deben colaborar eliminando sus residuos de manera responsable.

De esta forma, las personas disfrutan de la belleza de un hábitat limpio e impulsan a las autoridades sanitarias a poner manos a la obra. Los ciudadanos juegan un papel importante ya que son quienes tiran sus desechos en las calles, pero también son quienes pueden construir una sociedad libre de impurezas.

Asear el patio o el lugar de trabajo debe ser un acto de respeto a la salud, ya que todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente saludable. La responsabilidad de mantener el entorno limpio debe ser más grande que la pereza.

Pese a que las formas de disminuir la contaminación son enseñadas desde el nivel inicial, muchos jóvenes y adultos no ponen en práctica los métodos aprendidos. Tirar basura al suelo no es correcto y que todos lo hagan no significa que vos también debas imitarlos. La naturaleza necesita más personas que enseñen con su ejemplo, gente que diga “por favor, recogé eso y tiralo en el basurero”. Debe haber verdaderos agentes del cambio; el planeta Tierra lo agradecerá.

Por Belén Cuevas (15 años)