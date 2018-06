Entre las comidas típicas y los juegos, el San Juan es una atracción para todos

El olor del mbeju, ese aroma del pastel mandi'o y todas las comidas típicas que encontramos en el San Juan son parte de este mes que ya empezó. No olvidamos los clásicos juegos que llenan de diversión a los asistentes con el toro candil y el Judas kai.

ETIQUETAS

El sexto mes del año ya llegó, aún falta mucho para el San Juan, pero se puede decir que ya empezó, nadie espera hasta el 24. Las distintas localidades empiezan a abrir sus puertas, reciben a cientos de ciudadanos dispuestos a participar de los juegos y disfrutar de las comidas típicas.

Cómo no enamorarse de ese profundo aroma que se extiende por todo el festival; pases por donde pases, vas a oler algo que te atraiga y no dudás en probarlo. Desde el mbeju con cocido, pasando por el pajagua, hasta los infaltables asaditos que acarician tu olfato suavemente.

Las escenas que se producen entre amigos durante el San Juan son casi tan típicas como las comidas. Siempre están los cabezudos, esos que nacieron para competir, no importa si es en el palo enjabonado o la paila jeherei, quieren jugar todo.

La carrera vosa es un juego en el que directamente es imposible no reírse, ver a tus amigos saltando con todas sus fuerzas como si no hubiera mañana no tiene precio. Pero si en alguno de los juegos hay una apuesta de por medio se pone mucha más seria la cosa.

Algunos se animan a jugar pelota tata, esa bola de fuego que te remonta a tus épocas de niñez, ni Pelé se animó a tanto. Otros prefieren sentir la adrenalina de ser perseguidos por el toro candil; los gritos y el alboroto están asegurados cuando la gente ve que se asoman sus cuernos en llamas.

No falta la parejita, los amigos del muchacho siempre hacen el aguante para que se anime al casamiento kogua; momentos de tensión también se viven. El San Juan es un acontecimiento que será celebrado en varias partes de nuestro país; la mayoría prefiere hacer lo clásico y conocido por todos, otros le agregan conciertos, sorteos, etc.

Lo que realmente puede ser considerado un clásico es el Judas kai, ese muñequito explosivo que nadie sueña ser. Cada año, hay alguien que se "destaca" por haber hecho algo mal o, en resumen, por ser la persona mas odiada por todos.

Un muñeco es caracterizado para que tenga una apariencia lo más parecida posible al personaje seleccionado. Después, la explosión se produce y el festejo general también, sí, un poco fuerte, pero todo forma parte del folclore.

En síntesis, el San Juan tiene muchas particularidades y es un festival lleno de diversión para vos; aprovechá para ir con tus amigos a pasarla bien y comer rico, siguiendo esta tradición popular.

Diego Benítez (18 años)