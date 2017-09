Fisicoculturismo, la manera más eficaz para llegar a ser una atractiva fitness

Cero gaseosas, nada de frituras ni tortas, integran el método para lograr un cuerpo atlético y musculoso. Ninfa Castelli (16) es una fisiculturista, quien dice que para ser una fitness, el sacrificio y la disciplina son las claves que uno debe conocer.

El culturismo es una rutina, en la que se requieren intensos ejercicios físicos como las pesas y otras maneras de hacer entrenamiento con mucha fuerza. Ninfa cuenta que empezó a los 14 años, pero desde chica le atrajeron los deportes.

Para competir en concursos de culturismo, la indumentaria debe ser en traje de baño, ya que el objetivo es mostrar el cuerpo tonificado. Ninfa expresa que, desde un principio, sus padres le apoyaron, pero también les incomodaba mucho. “Mi papá no tuvo tanto problema, porque a él le gusta esto, es más, gracias a mi padre aprendí a ser fitness”, recuerda la joven.

Por medio del triunfo en la categoría bikini en su academia local, Ninfa participó en el sudamericano de Cochabamba, realizado en Bolivia, donde fueron cinco los paraguayos representantes. “Estoy luchando para que en un futuro yo sea una atleta fitness profesional”, añade.

En cuanto a la alimentación, la pechuga, el arroz, las proteínas y mucha agua son las compañeras de Ninfa, quien comenta que un atleta fitness debe ser disciplinado en la comida y debe olvidarse de las hamburguesas y las papas fritas si quiere lucir un cuerpo musculoso. “Voy al colegio con mi táper saludable, mi mochila es enorme y, gracias a mi nutricionista quien me vigila, llevo una vida sana. Con la nutrición no se macanea, porque hay que tomar en serio las cosas”, expresa la atleta.

Ninfa dice que se siente bien teniendo un estilo de rutina fit: una vida saludable, un cuerpo sano, fuerza y resistencia son algunas de las ventajas que ganás al ser un atleta. Por otro lado, las desventajas pueden ser el sacrificio de aguantarte los antojos, dejar las comidas que nos vuelven locos como la torta, los dulces, las hamburguesas, etc.

Sin dudas, la mayoría tenemos ese álbum viejo en donde no cabemos en la foto por el hecho de estar exedidos de peso. “Antes yo estaba ñoñis e iba al gym con remeras grandes, mi buso todo flojo y no me sentía bien de esa forma. Ser comilona era lo mío”, expresa Ninfa.

Finalmente, Ninfa recomienda a los jóvenes que busquen un deporte divertido y que se distraigan en algo que les pueda servir en la vida. No se metan en cosas malas, enfóquense en algo sano y siempre con buena onda.

Por Ezequiel Alegre (16 años)