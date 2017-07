Gracias al kung-fu, un joven trajo tres medallas a tierra guaraní

El kung-fu es un arte marcial proveniente de China, en el que se requieren flexibilidad y mucha constancia. Nick Mancuello (16) representó a su academia en el Séptimo Campeonato Sudamericano de Wushu; “no fue fácil lograr los primeros puestos”, cuenta.

El kung-fu es un arte marcial originario de Asia que significa “habilidad y maestría”; esta disciplina tiene como característica a cinco animales: el dragón, el tigre, el leopardo, la serpiente y la grulla. Este deporte se basa en golpes de manos y pies.

Hoy en día, podemos decir que el kung-fu lleva a jóvenes de nuestro país al exterior para participar en concursos demostrando las diferentes habilidades. Nick fue uno de los atletas seleccionados por la Federación Paraguaya Deportiva de Wushu para formar parte del Campeonato Sudamericano de Artes Marciales, representando a su academia Fey Long Yi, en el evento realizado en Uruguay.

Bajo la dirección de su padre, que es profesor de kung-fu, Nick comenzó a los cuatro años. “Desde pequeñito insistía para practicar, pero por mi edad no me dejaban; hasta que un día, mi papá me llevó a mi primera clase de kung-fu”, recuerda el joven.

El kung-fu tiene varias modalidades; una de ellas, llamada Tolau (formas), fue la utilizada por Nick en el campeonato. La técnica trata de simulaciones de luchas para defender y atacar, ya sea con armas o sin ellas. “Fueron seis meses de duro entrenamiento que dieron sus frutos; en total recibí tres medallas: dos de oro y una de plata”, comenta.

Nick dice que la concentración y la constancia son factores importantes para practicar artes marciales, porque con ellas se obtienen la agresividad del tigre, la destreza del dragón, la agilidad de la serpiente, la flexibilidad de la grulla y la fuerza del leopardo. Entonces, si querés gastar tu tiempo en un deporte interesante, sin dudas, el kung-fu es una buena opción.

Existen múltiples ventajas que este deporte trae consigo como, por ejemplo, el hecho de que ayuda a mantener una buena salud y ¡ojo!, porque te hace sentir seguro en algún momento en donde se requiera defensa personal.

Finalmente, Nick recomienda no dejar las cosas a medias, ya que en el camino hay mucho que aprender y todo esfuerzo trae recompensas.

Por Ezequiel Alegre (16 años)