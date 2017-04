Ir de pesca, el gusto de regresar relajado y con un mandi'i rumbo al pira caldo

Varias personas gustan de ir a pescar debido a que te relaja aunque molesten los mosquitos. Además, con hilo, pinda y mucha paciencia, es seguro que se "salva" para un espectacular pira caldo. Entonces, ¿te atrevés a lanzar una carnada al río?

Si en un fin de semana, tu papá no está en casa, uno de los porqués más típicos es que se fue de pesca, ¿no? Esta actividad es una oportunidad perfecta para compartir con los amigos y llevar carne fresca a casa aunque, en algunas ocasiones, los muchachos no llegan a la meta de pescar algo. En ese caso, para no pelar con los socios o la familia, el método infalible es ir al súper más cercano, comprar el dorado más grande y luego creerse el pescador más groso del mundo.

Esta práctica tiene como beneficio la liberación del estrés, ya que con el silencio y la naturaleza, tu mente se desenchufa para concentrarse netamente en disfrutar del panorama y vigilar si un tare’ýi no cayó en la trampa. Así también, pescar origina la curiosidad por conocer nuevos lugares. Los pescadores gustan de descubrir sitios novedosos a fin de hacer comparaciones entre un punto y otro.

Aunque los hombres sean las principales figuras en el mundo de la pesca, cada día son más las chicas encantadas con esta práctica. Cualquier persona puede iniciarse en esta actividad; solo es necesario tener paciencia, repelentes para batallar contra los mosquitos y, claro, los instrumentos de pesca.

Algunas de las herramientas básicas son la caña de pescar, carnadas como sevo'i o señuelos como gusanos de hule, las pesitas que ayudan a que la trampa se hunda, flotadores que mantengan al cebo a una profundidad determinada y, por supuesto, un buen pinda que resista las ganas de pelear de un pez. Pero cuando tengas todos los elementos, ¿qué se debe hacer para atraer al mandi'i perfecto?

Existe una gran variedad de técnicas que conocen los pescadores. Una de ellas, la más popular, es la pesca estática, la cual consiste en dejar caer el señuelo y luego permanecer lo más quieto posible hasta sentir un leve estirón, signo de que el anzuelo fue mordido por un pez. Otro método es la pesca por atracción, lo cual requiere mover el señuelo verticalmente. Por otro lado, se encuentra la técnica "tirar y recuperar" en la que la carnada es desplazada horizontalmente.

La pesca es una buenísima actividad para salir de la rutina, compartir con los seres queridos y encontrarse cara a cara con la naturaleza, aunque, muchas veces, no resulta alentador esta última mención porque en varios sitios, las basuras son vistas a lo largo de la costa del río. Es lamentable creer que pescaste algo y observar que no es un pez lo que quedó en tu pinda, sino un pedazo de hule.

Es importante tener conciencia y responsabilidad. Si cada persona cuida su entorno, los puertos podrán lucirse con el agua, la arena, el sol y las nubes. Las canoas están esperando a que te decidas a experimentar el placer de pescar; ¿te animás a lanzar tu pinda y esperar, con el viento en la cara, a que un armado caiga en tu trampa?

Por Rocío Ríos (18 años)