Las vacaciones de invierno ya llegan, ¿vas a hacer tareas o preferís descansar?

Luego de meses de estudio, exposiciones y exámenes, se anuncian las vacaciones de invierno y parece que al fin vas a olvidarte un poco del cole. Justo cuando pensabas que todo era color de rosas, llega la profe a dispararte su ametralladora de tareas.

Después de pasar la mitad del año estudiando, los alumnos necesitan un descanso; las vacaciones de invierno llegan como una salvación para el cansancio que genera ir todos los días al colegio. Una pregunta obligada: ¿ese tiempo es para descansar o completar múltiples tareas?

La realidad dice que son dos semanas en las que no hay clases, pero las tareas siguen estando, se podría entender como que este tiempo de mini descanso es para cuidar y resguardar a los alumnos del frío, pero con las responsabilidades latentes. Lo que pasa es que muchos toman la palabra “vacaciones” muy en serio, entonces la farra, los encuentros, las desveladas, torneos de play, etc., no faltan.

Los primeros días son de tranquilidad, el pensamiento de todos es que hay mucho tiempo para hacer los trabajos, entonces se despiertan tarde, ven series, si hace mucho frío están bien tapaditos, comiendo el mbeju que sobró del San Juan, etc. En todo lugar siempre hay algunos que se adelantan a los demás, estos comienzan a completar todo desde el día uno y cuando terminan tienen el resto del tiempo libre.

Los trabajos que piden los profesores para vuelta de vacaciones suelen ser de investigación, en carpeta creativa, con exposición, es decir, bien elaborados. Los más responsables se reúnen, pero para realizar los trabajos y tener todo preparado para la vuelta a clases.

Suelen suceder varias cosas durante estos días de invierno, pero lo más clásico es que algunos dejan todo para última hora; ven ese domingo final como el propicio para iniciar sus tareas, difícilmente las terminan y, si lo hacen, no están muy prolijas que digamos. Al final, el tiempo perdido por pensar que las vacaciones serían para no hacer nada pasa factura y obliga a apurarse demás.

Si se anuncia que las vacaciones se alargan una semana más, el festejo es general por parte de los integrantes del curso, principalmente los que no terminaron sus trabajos, tienen otros siete días para completar todo y dejar cada materia cubierta. Así que acordate, siempre va a ser mejor que termines todo lo más rápido posible para que así te quede tiempo de disfrutar las vacaciones con tranquilidad.

Diego Benítez (18 años)