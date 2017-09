Mundial 2030 en Paraguay, ¿un sueño posible o un desvío de nuestras prioridades?

Semanas atrás, explotó como pólvora la noticia de que Paraguay podría ser una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030. Aunque Uruguay no desea la inclusión de nuestra nación en el proyecto, mucha gente está entusiasmada con esta posibilidad histórica.

Desde el día en el que un portal en internet publicó las intenciones de nuestro país de formar una “triple alianza”, junto con Argentina y Uruguay, para organizar la copa Mundial 2030, no ha existido otro tema de conversación más potente en el ámbito deportivo que el #MundialEnParaguay. Muchas personas sueñan con dicha posibilidad, otras se dedican a burlarse de la idea y hacer memes; pero es innegable el impacto que causa esta información en todo el territorio nacional.

¿Alguna vez alguien se imaginó que se realizaría un evento de tanta envergadura en nuestro país? Ni la mente más optimista pensó en esta posibilidad y es por eso que la noticia recorrió, en pocos minutos, todo el país y se convirtió en tendencia en las redes sociales. Con tantos problemas sociales, mala insfraestructura, caminos en pésimo estado y gente que ni siquiera asiste a los partidos de fútbol, ¿cómo podemos organizar y recibir a una Copa Mundial?

Los más optimistas ya se imaginaban una final en la Nueva Olla; luego, en las redes sociales, se ampliaba la información diciendo que Paraguay sería sede de uno de los grupos en la primera fase y que se necesitarían dos o tres estadios grandes. Allí surgió la idea de que, supuestamente, la inauguración del evento sería en tierra guaraní; los memes y las ideas para la apertura de la copa no se hicieron esperar.

Pero, fuera de toda algarabía y burlas acerca de la intención del Paraguay de ser una de las sedes, varias personas se preguntan: ¿podemos realmente albergar un evento de este tipo y todo lo que conlleva en cuanto a organización e insfraestructura?, ¿por qué preocuparnos por traer al país un torneo de fútbol y dejar de lado problemas graves como las escuelas que se caen y el servicio de salud que está en coma?

Las posibilidades de que Paraguay sea unas de las sedes del Mundial 2030 se diluyen de a poco, pues Uruguay abandonaría el proyecto si nuestro país es incluido. Este hecho es celebrado por las personas que desean que se preste un real interés a cuestiones como seguridad, salud y educación, antes que a la organización del torneo deportivo.

Organizar un Mundial no es como organizar un torneo de barrio; la cuestión no está solo en los partidos de fútbol y los estadios que se deben construir, sino en los turistas que pisarán nuestra tierra, en el servicio de los hoteles, en las calles sobre las cuales deben transitar, etc. Aunque para los amantes del fútbol es un sueño ser sede de la Copa del mundo, hay que admitir que existen problemas internos que debemos solucionar antes de mostrarnos al mundo.

Por Brian Cáceres Verón (18 años)