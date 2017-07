Para ser impulsores del cambio, los jóvenes deben hacer líos bien organizados

“Hagan lío, pero organícenlo bien”, dijo el papa Francisco en Río y en Asunción, mas no se refería a berrinches adolescentes porque no pueden ir a una fiesta. Los graves problemas sociales del país demandan una reacción enérgica de nuestros jóvenes.

En estos días, recordamos que hace dos años atrás el papa Francisco visitaba nuestro país, trayendo un mensaje de esperanza para todos los paraguayos.

Aquel domingo 12 de julio, durante el encuentro con los jóvenes en la Costanera, Bergoglio alentaba a las nuevas generaciones a no decaer en la lucha por construir esa sociedad justa que tanto anhelamos.“No queremos jóvenes debiluchos, que están ahí nomas, ni sí ni no. No queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados con cara de aburridos; queremos jóvenes fuertes, con esperanza y fortaleza, porque conocer a Jesús, conocer a Dios es tener un corazón libre”, había resaltado el representante de la Iglesia Católica.

En esa ocasión, el Papa hizo un pedido especial: “Hagan lío, pero organícenlo bien”. El mensaje hace referencia a dejar de lado la sumisión y luchar con certeza por los ideales.

Ese mismo año, en setiembre, el espíritu guerrero de los jóvenes brilló con todo su esplendor cuando el movimiento estudiantil #UnaNoTeCalles emprendió una lucha pacífica para purificar la casa de estudios que estaba manchada por las prácticas corruptas de sus autoridades.

En el 2016, los jóvenes volvieron a ser protagonistas de la bandera de una mejor educación; esta vez, los estudiantes secundarios tomaron los colegios y consiguieron la renuncia de la entonces ministra de Educación Marta Lafuente. Este fue otro lío bien organizado por los guerreros paraguayos del siglo XXI. Así como existen jóvenes que luchan por lo que consideran justo y necesario, también están los que no se sienten identificados con las causas de una batalla y solo se rebelan porque detestan cualquier figura que represente disciplina. En el otro extremo, se encuentran los que no mueven un dedo para que las cosas mejoren pues, según ellos, “todo seguirá igual”. Hacer lío no implica armar un desastre ni cometer actos vandálicos; significa ser impulsores del cambio a través de la acción.

Nuestro país requiere de chicos valientes, que analicen todas las aristas de una situación para no basarse en prejuicios ni teman realizar protestas cuando vean que sus derechos están siendo pisoteados. Para acabar con las viejas prácticas de corrupción, es necesario que los chicos sigan el consejo del papa Francisco y hagan lío a fin de reclamar lo que es justo, no solo para unos cuantos que desean satisfacer sus intereses particulares, sino para todos los ciudadanos que aspiran a una vida digna.

Vos, joven, no sos el futuro en construcción, sino el vívido presente que demanda tu entrada en acción.

Por Viviana Cáceres (19 años)