“Puedo crear arte en cualquier lugar, pero deseo hacerlo en nuestro país”

El romance entre una araña y una mariposa roba corazones en Youtube; se trata de un corto animado creado por Thalía Montes (22), una paraguaya residente en Estados Unidos. La joven comenta que desea volver al país que tanto ama para seguir creando arte.

ETIQUETAS

Programas como Las Chicas Superpoderosas, Pokémon, Los Padrinos Mágicos y Samurái Jack le dieron color a la imaginación de muchos niños con sus divertidas aventuras. Estos dibujitos fueron también los responsables de que Thalía descubra su vocación: ilustrar y crear animaciones. “Cuando me di cuenta de que las caricaturas eran hechas por personas, supe que quería dedicarme a eso”, afirma la joven.

Luego de culminar su primera carrera, en el Art Studium de nuestro país, la creadora de The spider and the butterfly decidió capacitarse en Estados Unidos, donde reside desde mediados del 2015. Desde entonces, Thalía decidió seguir la carrera de Ciencias Asociadas a la Animación y Videojuegos que ya culminó satisfactoriamente.

“Durante el primer semestre, no sentí mucho añoro por mi casa y por el país. Pero, conforme pasaba el tiempo, fue como un camión chocándome de golpe. Uno no se da cuenta de las cosas pequeñas que hacen tan especial nuestra nación, hasta que ya no vive en ella”, comenta la joven.

Con más de seis millones de visualizaciones en su canal de Youtube, “DragonFoxGirl”, el corto The spider and the butterfly fue un gran éxito. “La idea se materializó en mi cabeza de la nada; fue como las epifanías que se ven en las películas. Le conté a mi mamá la historia de principio a fin, luego la pulí y la trabajé”, recuerda.

“En ese entonces, mi profesor no se sentía muy seguro de darme su aprobación para trabajar en una animación 2D, ya que ningún alumno había tratado de desarrollar un proyecto tan elaborado”. La artista añade que el comentario de su maestro solo hizo que los deseos de crear el corto sean mayores.

Thalía destaca que crear dibujos animados no es un trabajo normal, sino un estilo de vida, pues los caricaturistas dedican tiempo a su arte dentro y fuera de horas laborales establecidas. “Si uno tiene verdaderas ganas de encontrar su éxito propio, la clave es perseverar. A pesar de los comentarios, las burlas y los obstáculos monetarios, siempre hay una posibilidad”, resalta.

La ilustradora planea volver a la patria que tanto extraña y afirma que, al haber estado en el exterior, aprendió a apreciar sus raíces. “Prefiero regresar al país porque es mi casa; me siento más cómoda con el ambiente y nuestra gente. Experimento una sensación de cariño colectivo que no sé cómo explicar”, afirma.

Thalía cuenta que la vida del artista viene con sus logros y obstáculos; en este momento, ella se siente muy feliz debido al éxito de su corto. “Una de las razones por las cuales estoy encantada con mi trabajo es porque tengo la oportunidad de hacer feliz a la gente”, finaliza.

Por Belén Cuevas (16 años)