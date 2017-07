Casi pierde la vida por jugar “el piso es lava”

Una joven cayó desde un puente tras perder el equilibrio. No sufrió heridas de consideración tras el accidente, que ocurrió en Suiza.

El video dura unos pocos segundos, y allí se puede observar a dos mujeres que corren hacia la baranda de un puente para cumplir con el reto de “el piso es lava”. Este desafío consiste en trepar lo antes posible a algún objeto para no tocar el suelo. En esta ocasión, una de las jóvenes no pudo sostenerse a la baranda y cayó al otro lado. La mujer cayó de 4 metros de altura y, pese a haber sufrido un fuerte golpe, no tuvo heridas de consideración.