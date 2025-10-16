ABC AM 730

AUDIO. Eutanasia en Paraguay: Falta mucho para empezar a debatir

El doctor Enrique De Mestral, especialista en bioética explica que en Paraguay el debate sobre la aprobación de la eutanasia aún está lejos. “Nosotros los médicos trabajamos para recuperar la salud. Es una cuestión que no se debate aún ni dentro de la universidad”, expresó.

16 de octubre de 2025 - 18:45
FOTODELDÍA AME8281. MONTEVIDEO (URUGUAY), 15/10/2025.- Los senadores uruguayos del Partido Colorado, Ana Hunter (arriba-i), Pedro Bordaberry (arriba-d), Ope Pasquet (abajo-i), y Andres Ojeda, participan en un debate este miércoles, en Montevideo (Uruguay). La Cámara de Senadores de Uruguay comenzó a tratar el proyecto de ley de Muerte Digna, que podría llevar al país suramericano a legalizar la eutanasia. EFE/ Federico Gutiérrez
