AUDIO. Eutanasia en Paraguay: Falta mucho para empezar a debatir

El doctor Enrique De Mestral, especialista en bioética explica que en Paraguay el debate sobre la aprobación de la eutanasia aún está lejos. “Nosotros los médicos trabajamos para recuperar la salud. Es una cuestión que no se debate aún ni dentro de la universidad”, expresó.