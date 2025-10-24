AUDIO. Mafia de los Pagarés: Víctimas realizarán manifestación este lunes

Pedro Coronel, de la coordinadora de víctimas del esquema de estafas #MafiaDeLosPagares confirmó que el lunes, realizarán una movilización en reclamo a la lentitud con la que la justicia está abordando las denuncias y las invetigaciones sobre el caso.