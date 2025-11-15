ABC AM 730
15 de noviembre de 2025 - 05:55

AUDIO: Tres personas detenidas tras incautación de millonario cargamento de oro en Aeropuerto Silvio Pettirossi

Incautan 22 kilos de oro en el aeropuerto Silvio Pettirossi
Incautan 22 kilos de oro en el aeropuerto Silvio Pettirossi.