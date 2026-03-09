ABC AM 730
09 de marzo de 2026 - 14:59

AUDIO. Erico Galeano solicita permiso al Senado hasta que quede firme su condena

SENTENCIA A ERICO GALEANO 04-03-2026 JUDICIALES GUSTAVO MACHADO
El senador colorado Erico Galeano solicitó permiso a la Cámara Alta hasta que su condena por delitos vinculados al narcotráfico quede firme. Además, sostuvo que no puede ser detenido debido a su condición de legislador.