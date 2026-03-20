ABC AM 730
20 de marzo de 2026 - 12:25

AUDIO: En 15 días podría empezar la búsqueda de Óscar Denis con los nuevos radares de la Policía

Un agente de Criminalística practica con uno de los radares de penetración de suelo comprados para la búsqueda de los restos de los secuestrados.
Un agente de Criminalística practica con uno de los radares de penetración de suelo comprados para la búsqueda de los restos de los secuestrados.