ABC AM 730
10 de septiembre de 2026 a la - 13:53

AUDIO: Celeste Amarilla vuelve a lanzarse contra “maestros burros” y ataca a Blanca y Beto Ovelar

La senadora y exministra de Educación, Blanca Ovelar (ANR, Añetete) y la senadora Celeste Amarilla (PLRA) tuvieron un cruce en la sesión del Senado por el resultado de Paraguay en la evaluación PISA.
Las senatoras Blanca Ovelar y Celeste Amarilla intercambian opiniones en una sesión del Senado sobre los resultados de PISA.Senado Gentileza