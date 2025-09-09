A La Gran 7-30

AUDIO: MOPC promete colaborar con el rescate de camionero en el río

09 de septiembre de 2025 - 12:49
Familiares del camionero caído en aguas del río Paraguay, desde el puente Nanawa, observan los trabajos de la Prefectura Naval este martes. Todavía no se pudo rescatar el cuerpo del chofer, que se encuentra a 12 metros de profundidad, dentro de su camión.
Aldo Rojas, ABC
