A La Gran 7-30

AUDIO: “Policía tiktoker” José Jiménez podría ser dado de baja

21 de octubre de 2025 - 13:30
El Oficial José Jiménez, de la Comisaría 24, compró su propia "bodycam" para tener un respaldo durante sus operativos. El fin de semana grabó cómo personal del Hospital de Barrio Obrero le negaba la atención a una mujer herida.
Brian Cáceres, ABC TV