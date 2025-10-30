A La Gran 7-30
30 de octubre de 2025 - 09:26

AUDIO: Así fue el violento asalto con explosivos en Katueté

Abandonada fue encontrada una de las camionetas utilizada por los atracadores de la sucursal del banco Itaú en Katueté, Canindeyú.
Abandonada fue encontrada una de las camionetas utilizada por los atracadores de la sucursal del banco Itaú en Katueté, Canindeyú.Gentileza