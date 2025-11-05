A La Gran 7-30
05 de noviembre de 2025 - 10:51

AUDIO: ¿Más semáforos para agilizar el tránsito? Esto argumenta la Municipalidad de Asunción

Anoche se anunció la habilitación de semáforos donados por el Gobierno de Corea en Asunción.
