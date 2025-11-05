A La Gran 7-30
05 de noviembre de 2025 - 10:56

AUDIO: Uso de Polígrafo: senador Carlos Núñez teme por su vida y responsabiliza a Riera

El senador Carlos Núñez Agüero (ANR, HC) tildó de sinvergüenza y transador al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
Senador Carlos Núñez Agüero (ANR, HC).Senado Gentileza