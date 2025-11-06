A La Gran 7-30
06 de noviembre de 2025 - 14:01

AUDIO: “Quiero decirle en su cara lo mentiroso que es”, dice vocera de jubilados al intendente Bello

Jubilados de Asunción empezaron este martes una huelga de hambre hasta que el intendente, Luis Bello (ANR-HC), cumpla con el pago de las transferencias pendientes a la Caja Municipal.
Jubilados de Asunción empezaron este martes una huelga de hambre hasta que el intendente, Luis Bello (ANR-HC), cumpla con el pago de las transferencias pendientes a la Caja Municipal.Luis Lopez Nery Huerta