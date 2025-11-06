A La Gran 7-30
06 de noviembre de 2025 - 13:59

AUDIO: Sumarios por planillerismo en Asunción: unos 70 funcionarios renunciaron

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), negó que quiera vender 6 hectáreas de tierras de la Costanera. Sin embargo, previsión de ingresos aparece en su presupuestoy fue confirmado por su Gabinete.