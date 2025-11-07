A La Gran 7-30
07 de noviembre de 2025 - 12:07

AUDIO: Tensión en Luque por hormigonera: empresa denuncia ensañamiento y vecinos, contaminación

Vecinos de Zárate Isla, Luque, denuncian que pese a suspensión de la obra por la Junta Municipal, la construcción de la hormigonera Preforte Paraguay sigue.
Gentileza