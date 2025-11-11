A La Gran 7-30
11 de noviembre de 2025 - 11:15

AUDIO: Diputado critica a Peña tras derrota colorada: “Vive en una nube de pedos”

Miguel Prieto y Dani Pereira Mujica celebran la victoria del segundo en las elecciones municipales de Ciudad del Este.
Miguel Prieto y Dani Pereira Mujica celebran la victoria del segundo en las elecciones municipales de Ciudad del Este.