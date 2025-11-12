A La Gran 7-30
12 de noviembre de 2025 - 13:34

AUDIO: “Para nosotros fueron unas elecciones de ensueño, para la otra vereda una pesadilla”, indicó Miguel Prieto

Miguel Prieto y Dani Pereira Mujica celebran la victoria del segundo en las elecciones municipales de Ciudad del Este.
