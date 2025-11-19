A La Gran 7-30
19 de noviembre de 2025

AUDIO: Dinavisa emite alerta sanitaria por venta ilegal de un medicamento usado para bajar de peso

DINAVISA intervino ante la comercialización no autorizada de los productos: "ZEPTRINA" que declaran contener tirzepatida.
