A La Gran 7-30
21 de noviembre de 2025 - 11:20

Dinac abre sumario tras violento episodio en aeropuerto: “Algo falló”

Violento pasajero ocasiona un caos en el aeropuerto Silvio Pettirossi.
Violento pasajero ocasiona un caos en el aeropuerto Silvio Pettirossi.