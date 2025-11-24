A La Gran 7-30
24 de noviembre de 2025 - 11:11

AUDIO: “Es terrorífico”, describe ganadero amenazado por presuntos invasores armados

Un productor ganadero de Yasy Cañy relató que desde hace un año un grupo de personas se instaló en su propiedad y está deforestando un bosque nativo, fuertemente armados.
