A La Gran 7-30
27 de noviembre de 2025 - 11:10

AUDIO: Ruptura es oficial: adelantan que casi 10 senadores dejarán el bloque cartista

para bajar a Política, gracias De Martin Riveros <martin.riveros@abc.com.py> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 12-11-2025 16:45
para bajar a Política, gracias De Martin Riveros <martin.riveros@abc.com.py> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 12-11-2025 16:45Gentileza