A La Gran 7-30
02 de diciembre de 2025 - 13:51

AUDIO: A nivel país, bomberos necesitan reforzar equipos para trabajar con materiales peligrosos

AME4661. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 01/12/2025.- Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay realizan labores para controlar un incendio por una fuga de gases de cloro este lunes, en Asunción (Paraguay). Un incendio se registró en el depósito de un establecimiento donde se almacenaba grandes cantidades de cloro, lo que obligó a las autoridades a pedir la evacuación de decenas personas de un barrio residencial, debido a la emisión de humo tóxico, informaron los bomberos voluntarios. EFE/ Juan Pablo Pino
AME4661. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 01/12/2025.- Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay realizan labores para controlar un incendio por una fuga de gases de cloro este lunes, en Asunción (Paraguay). Un incendio se registró en el depósito de un establecimiento donde se almacenaba grandes cantidades de cloro, lo que obligó a las autoridades a pedir la evacuación de decenas personas de un barrio residencial, debido a la emisión de humo tóxico, informaron los bomberos voluntarios. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino