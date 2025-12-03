A La Gran 7-30
03 de diciembre de 2025 - 09:46

AUDIO: Gran carga de marihuana incautada en Canindeyú correspondería a varios grupos, según Senad

Tras un operativo realizado en Canindeyú, agentes lograron incautar un camión cargo de presunta marihuana.
