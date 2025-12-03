A La Gran 7-30
03 de diciembre de 2025 - 11:39

AUDIO: Imputan a líderes por “apología” a la invasión de tierras administradas por Senabico

AME3595. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 30/10/2025.- El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, habla durante una rueda de prensa este jueves, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME3595. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 30/10/2025.- El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, habla durante una rueda de prensa este jueves, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino